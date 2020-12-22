Очередной украинский эксперт на канале Петра Порошенко призвал начать войну с Россией. Он предложил взорвать Керченский мост и атаковать Крым с моря.

Экспертом оказался католический активист и выходец из Ватикана Зиновий Свереда. Его заявления уже вызвали реакцию в Москве.

Разбирались, что известно о новом адепте "партии войны" и чем он еще знаменит.

Перл-Харбор под Керчью и космические войска

Громкие заявления киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда сделал, выступая в эфире телеканала "Прямой".

Он считает, что Украина должна разработать план военного освобождения Донбасса и Крыма, а также устроить российскому флоту "новый Перл-Харбор".

"Хотим мы того или нет, но Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны отойти от системы обороны и заглядывания в глаза партнеров. Киев должен иметь план военного освобождения Донбасса и Крыма. Потому нужно иметь конкретные четкие вещи, начиная с того, чтобы взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту новый Перл-Харбор.

Потому что реальная оборона Украины - это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск", - заявил Зиновий Свереда.

Это не первое подобное предложение по улучшению нацбезопасности от Свереды. Ранее он уже предлагал продать землю в Украине компаниям из США, чтобы обезопасить эту территорию от посягательств России.

Такое мнение эксперт выразил, комментируя законопроект о создании свободного рынка земли.

"Там, где идет война, часто есть желание инвестировать в выкуп земли, потому что тогда земля дешевле. Я бы лично говорил – давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят там, где есть американская частная собственность, где есть их интерес", - рассказал Свереда в комментарии "Обозревателю".

По его словам, продажа земли также разрешил бы вопрос со сланцевым газом на востоке Украины (накануне 2014 года велись подготовительные работы по разработке месторождений сланцевого газа на Донбассе, который собирались добывать американские компании).

Как отметил Свереда, Украина должна строить свою "линию Маннергейма" или найти партнеров.

"Казаки всегда искали турок, татар или еще кого-то. Ты должен иметь партнеров, чтобы победить", – заявил он.

Высказывание Зиновия Свереды прокомментировали в российском Совете Федерации по международным делам от Республики Крым.

Глава Совфеда Сергей Цеков, комментируя угрозу "Перл-Харбора", заявил, что любые военные действия в отношении России "закончатся крушением Украины".

Также он отметил, что политолог Зиновий Свереда не обладает военным опытом, а его предложение сумасбродное.

"К сожалению, все части украинского общества, разные отрасли пронизаны такими неадекватными личностями, которые, понимая тупиковость ситуации на Украине, пытаются как-то встряхнуть украинское государство такими сумасбродными предложениями", - сказал Цеков.

Кто такой Зиновий Свереда

Автор экзотических рецептов войны с Россией широко известен в узких кругах. В частности - среди украинских католиков.

Свереда - выпускник Украинского католического университета во Львове и доктор Папского Григорианского университета в Риме - на факультете социальных наук. И даже какое-то время значился там доцентом - но сейчас в списке преподавателей вуза Зиновия нет.

Кроме того, Зиновий - магистр ватиканского фонда Centesimus annus.

Это фонд, который назван в честь энциклики папа Иоанна Павла II, которую он выпустил в канун развала СССР. В ней обсуждалась судьба социалистической Восточной Европы. Папа осудил коммунизм, классовую борьбу и заявил, что региону необходим христианская демократия и капитализм "с человеческим лицом".

Понятно, что в одноименном фонде готовили специалистов по католической "декоммунизации" бывших советских территорий.

Имя Свереды часто встречается на различных католических симпозиумах в Италии, где обсуждают проблемы современного мира и геополитики.

Сейчас Зиновий Свереда работает в Украине по раду направлений. Во-первых, возит по стране выставки о митрополите Украинской греко-католической церкви Андрее Шептицком. Во-вторых, возглавляет несколько структур и выступает от их имени как общественный активист - например, "Украинский кооперативный альянс".

Однако все основанные им компании, судя по данным реестров, занимаются сельским хозяйством: например, производством соков или разведением животных.

Свереда - постоянный лектор в Украинском католическом университете (где, кстати, ведет школу реабилитационной медицины Ульяна Супрун). Его постоянная тема - это бедность украинцев, которая, как он считает, вызвана их "неорганизованностью". По мнению Зиновия, им нужно заниматься производством органических продуктов и продавать их в Евросоюз.

Судя по интервью Свереды, он активно сотрудничает с посольством Польши в Украине и реализует с ним проекты, направленные на ветеранов АТО. В частности, их обучают пчеловодству.

Сейчас Зиновий Свереда живет под Киевом и является регулярным гостем телеканалов, где выступает как аграрный эксперт и "специалист по всем вопросам".