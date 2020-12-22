В назначенный властями день ФОПам так и не начали выплату обещанных 8 тысяч гривен
Анонсированные министром экономики Игорем Петрашко на 21 декабря выплаты материальной помощи в 8 тысяч пострадавшим от карантина ФОПам вчера так и не начались. Об этом сообщили в Пенсионном фонде, передают "Украинские новости".
"По состоянию на вечер 21 декабря Пенсионный фонд еще не начинал выплаты 8 тысяч гривен единоразовой материальной помощи ФОП", - отметила пресс-служба.
Начало выплат ожидается во второй половине дня во вторник.
Ранее "Страна" писала о том, что срок подачи заявлений на получение карантинной помощи ФОПам продлили до конца года.
Также мы сообщали, что Рада так и не приняла законы, которые требовали ФОПы и разбирались, что они теперь будут делать.