Анонсированные министром экономики Игорем Петрашко на 21 декабря выплаты материальной помощи в 8 тысяч пострадавшим от карантина ФОПам вчера так и не начались. Об этом сообщили в Пенсионном фонде, передают "Украинские новости".

"По состоянию на вечер 21 декабря Пенсионный фонд еще не начинал выплаты 8 тысяч гривен единоразовой материальной помощи ФОП", - отметила пресс-служба.

Начало выплат ожидается во второй половине дня во вторник.

Ранее "Страна" писала о том, что срок подачи заявлений на получение карантинной помощи ФОПам продлили до конца года.

Также мы сообщали, что Рада так и не приняла законы, которые требовали ФОПы и разбирались, что они теперь будут делать.