Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко будет получать на новой должности заработную плату в 81 раз меньше, чем получал на должности топ-менеджера "Нафтогаза".

Об этом пишут "Украинские новости".

Согласно декларациям Юрия Витренко, его средняя месячная заработная плата в "Нафтогазе" составляла 4,4 млн грн. В тоже время, бывшая и.о. министра энергетики Ольга Богуславец и июле 2020 года получила зарплату размером 54,7 тысяч гривен. Исходя из этих данных Витренко на новой должности будет получать в 81 раз меньше, чем на предыдущей работе.

Напомним, в понедельник, 21 декабря, Кабинет министров Украины назначил Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики. Ранее, 17 декабря, Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера и министра энергетики. Что, по информации источника "Страны" в Офисе президента Украины привело Владимира Зеленского в негодование.

Также сообщалось, что 18 декабря стало известно о планах правительства назначить Витренко и.о. министра энергетики.