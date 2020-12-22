Заместитель руководителя Офиса президента по вопросам правоохранительных органов Олег Татаров отреагировал на угрозы директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника добиваться его ареста.

По мнению Татарова, дело против него сфальсифицировано и никакого ареста по нему быть не может.

Об этом замглавы Офиса президента сообщил в своем телеграм-канале.

"Не будет и не может быть никакого ареста по полностью сфальсифицированному уголовныму производству, где нет ни одного факта или доказательства. (...) Еще раз напоминаю, что это дело - личная месть чиновника (Сытника - Ред.), который не имеет ни морального, ни юридического права возглавлять НАБУ и давно должен быть уволен в связи с доказанными фактами коррупции", - заявил Татаров.

Отметим, что сегодня Татаров был приглашен в НАБУ на 14:00 для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения на период следствия в виде содержания под стражей либо внесения залога в размере 10 миллионов гривен. Сегодня ходатайство по Татарову поступит в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Напомним, в начале декабря НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. При этом ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы. После чего Татаров потребовал, чтобы Сытник публично опроверг обвинения в его причастности к делу "Укрбуда".

В пятницу, 18 декабря, и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение Олегу Татарову. В понедельник, 21 декабря, Татаров пришел в НАБУ для получения подозрения.

В эфире "Нового времени" Сытник рассказал, что детективы НАБУ будут просить для Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внести залог.