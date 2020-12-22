Во Львовской области настоятель церкви ПЦУ получил 3 года тюрьмы за пьяное ДТП, в результате которого погиб человек, а еще двое получили травмы. Священник выплатил компенсацию только одной из пострадавших, однако все потерпевшие просили суд не наказывать виновника аварии.

Об этом пишет Zaxid.net.

29-летний священник Василий Фитьо совершил ДТП еще 22 августа. По его словам, в тот день вместе с двумя односельчанами купался в озере и пил водку. Затем к мужчинам подошли две знакомые девушки и попросили подвезти их домой. Василий Фитьо согласился. Священник признал, что он на скорости 120 км/ ч ехал из села Берлин в село Клекотов и на повороте пытался снизить скорость, но потерял управление и Hyundai Santa Fe перевернулся.

В результате погиб 46-летний пассажир автомобиля, еще двое несовершеннолетних девушек получили травмы и были госпитализированы. В дальнейшем экспертиза показала, что в крови священника на момент совершения ДТП было 3,32 промилле алкоголя, что в 16 раз превышало норму (0,2 промилле).

Во время судебного заседания Василий Фитьо признал свою вину в совершении смертельного ДТП. Также он заявил, что "понимает свой долг о возмещении ущерба потерпевшим, намерен возместить ущерб всем пострадавшим когда они этого попросят и просил учесть, что одной из пострадавших перед последним судебным заседанием возместил убытки".

В свою очередь и сестра погибшего, и обе пострадавшие девушки просили суд не наказывать батюшку, мол Бог ему судья. Кроме того, известно, что компенсацию получила только одна из девушек.

В результате судья Бродовского райсуда Ольга Бородийчук признала настоятеля церкви виновным по ч.2. 286 УК (нарушение ПДД, повлекшее смерть и тяжкие телесные повреждения). Отягчающим обстоятельством суд назвал состояние алкогольного опьянения у водителя. Василию Фитю назначили три года лишения свободы и забрали водительские права на год. Священник может подать апелляцию в течение 30 дней.

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