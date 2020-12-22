Фильм про Донбасс и книга про дело Стуса. Стали известны претенденты на Шевченковскую премию
Комитет Национальной премии имени Тараса Шевченко обнародовал шорт-лист номинантов, которые претендуют на победу в шести категориях.
Об этом говорится в сообщении комитета в Facebook.
Так на премию в категории "Литература" претендуют:
- Елена Герасимюк за книгу "Тюремная песня";
- Оксана Луцишина за роман "Иван и Феба";
- Василий Махно за роман "Вечный календарь";
- Владимир Рафеенко за роман "Мондегрін (песни о смерти и любовь)".
В номинации "Публицистика. Журналистика":
- Станислав Асеев с книгой эссе "В изоляции";
- Елена Белозерская-Воронова (Белозерская) за "Дневник нелегального солдата";
- Вахтанг Кипиани за "Дело Василия Стуса".
В номинации "Музыкальное искусство":
- Александра Андрусик (директор агентства), Евгений Шимальський (соучредитель агентства), Екатерина Сула (исполнительная продюсер) - Музыкальное агентство "УХО" за цикл "Архитектура голоса";
- Александр Козаренко (пианист) за цикл концертов: "Фортепианная музыка Николая Лысенко в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Анатолия Кос-Анатольского в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Бориса Лятошинского в исполнении Александра Козаренко".
В номинации "Визуальное искусство":
- Матвей Вайсберг (художник), Елена Живкова (куратор, заместитель по научной работе) за выставку "Матвей Вайсберг в музее Ханенко";
- Борис Михайлов (художник) по видеопроекцию и фотоинсталляцию "Испытание смертью";
- Василий Семенюк (художник) за графическое оформление книги "Кобзарь", цикл живописно-графических произведений "Мой Шевченко";
- Анатолий Федирко (художник) по арт-проект "Арт фабрика им.prof.К.Малевича".
В номинации "Киноискусство":
- Валентин Васянович (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик), Владлен Одуденко (художник-постановщик) за художественный фильм "Атлантида";
- Наталья Ворожбит (режиссер, автор сценария) за фильм "Плохие дороги".
В номинации "Театральное искусство":
- Андрей Белоус (режиссер, автор инсценировки (либретто), переводчик), Нина Колесникова (хореограф-постановщик), Усеин Бекиров (композитор), Борис Орлов (художник-постановщик, исполнитель главной роли) за спектакль "Шинель" по повести Николая Гоголя Киевского национального академического Молодого театра;
- Василий Вовкун (режиссер), Иван Небесный (композитор), Анна Ипатьева (художница костюмов) с оперой "Лис Микита" Ивана Небесного Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой;
- Евгений Лавренчук (режиссер) с оперой "LaTraviata" Одесского национального академического театра оперы и балета;
- Сергей Маслобойщиков (автор инсценировки, режиссер-постановщик, художник-сценограф), Наталья Рудюк (художник по костюмам), Александр Бегма (композитор) за спектакль "Verba".
Напомним, в "большой список" премии попал псевдоученый Валерий Бебик. Вместе с еще двумя людьми, Юрием Лященко и Анастасией Устюжаниной, его номинировали в категории "Публицистика, журналистика" с мультимедийным проектом "Украинский Херсонес: античная история Севастополя".
Также мы рассказывали о победителях прошлой Шевченковской премии.