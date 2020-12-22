Комитет Национальной премии имени Тараса Шевченко обнародовал шорт-лист номинантов, которые претендуют на победу в шести категориях.

Об этом говорится в сообщении комитета в Facebook.

Так на премию в категории "Литература" претендуют:

Елена Герасимюк за книгу "Тюремная песня";





Оксана Луцишина за роман "Иван и Феба";





Василий Махно за роман "Вечный календарь";





Владимир Рафеенко за роман "Мондегрін (песни о смерти и любовь)".

В номинации "Публицистика. Журналистика":

Станислав Асеев с книгой эссе "В изоляции";





Елена Белозерская-Воронова (Белозерская) за "Дневник нелегального солдата";





Вахтанг Кипиани за "Дело Василия Стуса".

В номинации "Музыкальное искусство":

Александра Андрусик (директор агентства), Евгений Шимальський (соучредитель агентства), Екатерина Сула (исполнительная продюсер) - Музыкальное агентство "УХО" за цикл "Архитектура голоса";





Александр Козаренко (пианист) за цикл концертов: "Фортепианная музыка Николая Лысенко в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Анатолия Кос-Анатольского в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Бориса Лятошинского в исполнении Александра Козаренко".

В номинации "Визуальное искусство":

Матвей Вайсберг (художник), Елена Живкова (куратор, заместитель по научной работе) за выставку "Матвей Вайсберг в музее Ханенко";





Борис Михайлов (художник) по видеопроекцию и фотоинсталляцию "Испытание смертью";





Василий Семенюк (художник) за графическое оформление книги "Кобзарь", цикл живописно-графических произведений "Мой Шевченко";





Анатолий Федирко (художник) по арт-проект "Арт фабрика им.prof.К.Малевича".

В номинации "Киноискусство":

Валентин Васянович (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик), Владлен Одуденко (художник-постановщик) за художественный фильм "Атлантида";





Наталья Ворожбит (режиссер, автор сценария) за фильм "Плохие дороги".

В номинации "Театральное искусство":

Андрей Белоус (режиссер, автор инсценировки (либретто), переводчик), Нина Колесникова (хореограф-постановщик), Усеин Бекиров (композитор), Борис Орлов (художник-постановщик, исполнитель главной роли) за спектакль "Шинель" по повести Николая Гоголя Киевского национального академического Молодого театра;





Василий Вовкун (режиссер), Иван Небесный (композитор), Анна Ипатьева (художница костюмов) с оперой "Лис Микита" Ивана Небесного Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой;





Евгений Лавренчук (режиссер) с оперой "LaTraviata" Одесского национального академического театра оперы и балета;





Сергей Маслобойщиков (автор инсценировки, режиссер-постановщик, художник-сценограф), Наталья Рудюк (художник по костюмам), Александр Бегма (композитор) за спектакль "Verba".

Напомним, в "большой список" премии попал псевдоученый Валерий Бебик. Вместе с еще двумя людьми, Юрием Лященко и Анастасией Устюжаниной, его номинировали в категории "Публицистика, журналистика" с мультимедийным проектом "Украинский Херсонес: античная история Севастополя".

Также мы рассказывали о победителях прошлой Шевченковской премии.