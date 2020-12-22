Украинский режиссер, бывший заключенный Олег Сенцов заявил, что бывшему президенту Украины Петру Порошенко пора на пенсию.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой в программе "Рандеву" на "5 канале" (который принадлежит Петру Порошенко).

Сенцов заявил, что у бывшего президента "большой негативный рейтинг" и добавил, что этим тянет на дню и всю свою партию "Европейская солидарность".

"Тянет партию и отталкивает других", - сказал Сенцов.

"У Порошенко большой негативный рейтинг ... отталкивает других. Если не Порошенко - ты враг. Это риторика ЕС. Это не партия, не открытое движение, не поле, а "секта". И если ты (по их мнению - Ред.) обидел Порошенко, ты словно "обидел чувства верующих", - сказал Сенцов.

Отметим, что сразу после появления этой передачи как против Сенцова, так и против Соколовой начали активно выступать порохоботы, обвиняя их в "зраде" (как посмели, да еще и на канале Порошенко).

На что отреагировала и сама Соколова. Телеведущая заявила, что "большинство людей - тупые", а также обматерила хейтеров в своем посте в Фейсбуке.

"Всем поклонникам 5 президента (то есть Порошенко - Ред.), с аватарками котиков, спайдерменов или просто красивых людей в вышиванках и флагах, которые за последние сутки щедро поливали меня грязью, писали одинаковые посты с вырванной из контекста фразой Олега Сенцова в "Рандеву с Яниной Соколовой", большой привет! Дорогие наши однолюбы. Вы же европейцы, демократы бл@. Прекратите хейтить за инакомыслие тех, кто с вами в одной украинском лодке. Иначе - беда", - написала Соколова.

Отметим, что Олег Сенцов близок к так называемым "соросятам" - ориентированным на западные посольства политикам и активистам.

В их среде распространено скептическое отношение к Петру Порошенко.

Более того, по мере приближения даты инаугурации нового президента Джо Байдена между "соросятами" и Порошенко усиливается конкуренция за внимание Вашингтона.

Порошенко пытается презентовать себя новой администрации в США как лидера прозападной оппозиции, на которого нужно делать ставку. А "соросята" пытаются доказать, что ставку нужно делать на них, так как Порошенко - это коррумпированный олигарх с огромным антирейтингом.

В среде "соросят" обсуждаются разные варианты относительно альтернативного Порошенко лидера. Среди этих вариантов и сам Олег Сенцов, и мэр Киева Виталий Кличко и экс-премьер Владимир Гройсман.