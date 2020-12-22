Сенцов предложил отправить на пенсию Порошенко и сравнил его политсилу с сектой
Украинский режиссер, бывший заключенный Олег Сенцов заявил, что бывшему президенту Украины Петру Порошенко пора на пенсию.
Об этом он рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой в программе "Рандеву" на "5 канале" (который принадлежит Петру Порошенко).
Сенцов заявил, что у бывшего президента "большой негативный рейтинг" и добавил, что этим тянет на дню и всю свою партию "Европейская солидарность".
"Тянет партию и отталкивает других", - сказал Сенцов.
"У Порошенко большой негативный рейтинг ... отталкивает других. Если не Порошенко - ты враг. Это риторика ЕС. Это не партия, не открытое движение, не поле, а "секта". И если ты (по их мнению - Ред.) обидел Порошенко, ты словно "обидел чувства верующих", - сказал Сенцов.
Отметим, что сразу после появления этой передачи как против Сенцова, так и против Соколовой начали активно выступать порохоботы, обвиняя их в "зраде" (как посмели, да еще и на канале Порошенко).
На что отреагировала и сама Соколова. Телеведущая заявила, что "большинство людей - тупые", а также обматерила хейтеров в своем посте в Фейсбуке.
"Всем поклонникам 5 президента (то есть Порошенко - Ред.), с аватарками котиков, спайдерменов или просто красивых людей в вышиванках и флагах, которые за последние сутки щедро поливали меня грязью, писали одинаковые посты с вырванной из контекста фразой Олега Сенцова в "Рандеву с Яниной Соколовой", большой привет! Дорогие наши однолюбы. Вы же европейцы, демократы бл@. Прекратите хейтить за инакомыслие тех, кто с вами в одной украинском лодке. Иначе - беда", - написала Соколова.
Отметим, что Олег Сенцов близок к так называемым "соросятам" - ориентированным на западные посольства политикам и активистам.
В их среде распространено скептическое отношение к Петру Порошенко.
Более того, по мере приближения даты инаугурации нового президента Джо Байдена между "соросятами" и Порошенко усиливается конкуренция за внимание Вашингтона.
Порошенко пытается презентовать себя новой администрации в США как лидера прозападной оппозиции, на которого нужно делать ставку. А "соросята" пытаются доказать, что ставку нужно делать на них, так как Порошенко - это коррумпированный олигарх с огромным антирейтингом.
В среде "соросят" обсуждаются разные варианты относительно альтернативного Порошенко лидера. Среди этих вариантов и сам Олег Сенцов, и мэр Киева Виталий Кличко и экс-премьер Владимир Гройсман.