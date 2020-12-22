В центре Еревана начался Майдан против Пашиняна. Протестующие подрались с полицией и ставят палатки
В Ереване требующие отставки премьера Никола Пашиняна пытаются установить палатки на площади Республики в центре армянской столицы. Они настаивают, что такая форма протеста является их конституционным правом, но полиция препятствует установке палаток.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Участники акции протеста окружили не только оцепленное пятью рядами полиции здание правительства, но и офис генпрокуратуры, МИДа, Минюста, Минобразования. Все они расположены на рлощади Республики.
У здания МИД между демонстрантами и полицией произошли столкновения.
Все здания находятся по периметру главной в Ереване площади Республики.
Акции у зданий различных ведомств проходят параллельно с митингом оппозиции на площади Республики.
Также местные СМИ пишут, что сотрудники метро в Ереване объявили забастовку с требованием отставки Пашиняна. Об этом сообщил на митинге во вторник в Ереване представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.
"Большинство работников административного блока метрополитена Еревана объявили забастовку. Они сейчас здесь", - сказал он.
По его словам, машинисты не смогли присоединиться к забастовке из-за действий полиции, контролирующих их передвижения.
В Ереване одна линия метро с 10 станциями.
Ранее "Страна" писала о том, что у Пашиняна назвали "несерьезными" слухи об отставке премьера Армении.
Также мы сообщали, что оппозиция Армении выдвинула ультиматум премьеру Пашиняну.