Россияне назвали слова года
В России социологи подвели итоги уходящего года. Они выяснили, что словом года жители страны считают коронавирус, а событием года, как и украинцы, россияне называют эпидемию Covid-19.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Главными в 2020 году россияне назвали такие слова:
- коронавирус - его назвал 61% опрошенных,
- поправки к Конституции - 29%
- Самоизоляция, дистанционное обучение и врачи - по 23%.
Отметим, что за поправки к Конституции, которые заняли второе место среди слов года, россияне голосовали на референдуме, проходившем с 25 июня по 1 июля. Поправки предусматривают, в числе прочего, обнуление президентских сроков Путина.
Главными событиями в мировом масштабе в 2020 году россияне назвали:
- пандемию - 42%,
- военный конфликт и перемирие в Нагорном Карабахе - 28%,
- поправки к Конституции и разработка вакцины от Covid-19 - по 25%,
- выборы в Беларуси - 23%.
Внутри страны главными, по мнению россиян, событиями оказались эпидемия коронавируса, хорошая работа врачей, самоизоляция (по 34%) и поправки к Конституции (9%).
Напомним, английский словарь назвал словом года "локдаун", а в топ-10 также вошли "коронавирус" и "самоизоляция".
Кроме того, мы писали, что американский словарь Merriam-Webster выбрал словом года "пандемию".