Россияне назвали слова 2020 года. Фото: Pixabay

В России социологи подвели итоги уходящего года. Они выяснили, что словом года жители страны считают коронавирус, а событием года, как и украинцы, россияне называют эпидемию Covid-19. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Главными в 2020 году россияне назвали такие слова:

  • коронавирус - его назвал 61% опрошенных,
  • поправки к Конституции - 29%
  • Самоизоляция, дистанционное обучение и врачи - по 23%.

Отметим, что за поправки к Конституции, которые заняли второе место среди слов года, россияне голосовали на референдуме, проходившем с 25 июня по 1 июля. Поправки предусматривают, в числе прочего, обнуление президентских сроков Путина.

Главными событиями в мировом масштабе в 2020 году россияне назвали: 

  • пандемию - 42%,
  • военный конфликт и перемирие в Нагорном Карабахе - 28%,
  • поправки к Конституции и разработка вакцины от Covid-19 - по 25%,
  • выборы в Беларуси - 23%.

Внутри страны главными, по мнению россиян, событиями оказались эпидемия коронавируса, хорошая работа врачей, самоизоляция (по 34%) и поправки к Конституции (9%).

Напомним, английский словарь назвал словом года "локдаун", а в топ-10 также вошли "коронавирус" и "самоизоляция".

Кроме того, мы писали, что американский словарь Merriam-Webster выбрал словом года "пандемию".

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