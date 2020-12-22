В России социологи подвели итоги уходящего года. Они выяснили, что словом года жители страны считают коронавирус, а событием года, как и украинцы, россияне называют эпидемию Covid-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Главными в 2020 году россияне назвали такие слова:

коронавирус - его назвал 61% опрошенных,

поправки к Конституции - 29%

Самоизоляция, дистанционное обучение и врачи - по 23%.

Отметим, что за поправки к Конституции, которые заняли второе место среди слов года, россияне голосовали на референдуме, проходившем с 25 июня по 1 июля. Поправки предусматривают, в числе прочего, обнуление президентских сроков Путина.

Главными событиями в мировом масштабе в 2020 году россияне назвали:

пандемию - 42%,

военный конфликт и перемирие в Нагорном Карабахе - 28%,

поправки к Конституции и разработка вакцины от Covid-19 - по 25%,

выборы в Беларуси - 23%.

Внутри страны главными, по мнению россиян, событиями оказались эпидемия коронавируса, хорошая работа врачей, самоизоляция (по 34%) и поправки к Конституции (9%).

Напомним, английский словарь назвал словом года "локдаун", а в топ-10 также вошли "коронавирус" и "самоизоляция".

Кроме того, мы писали, что американский словарь Merriam-Webster выбрал словом года "пандемию".