Главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн посоветовал не похмеляться на следующий день после употребления алкогольных напитков, так как это может быть опасно для здоровья.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

"На следующий день это не похмелье, это остатки интоксикации, наслаивать новый алкоголь на непереработанный старый очень опасно, это вызывает различные ассоциированные с алкоголем расстройства, и прежде всего, сердечно-сосудистой-системы",- сказал медик.

По его словам, алкоголь не улучшит состояние здоровья при интоксикации, а на следующий день после употребления спиртного необходимо спать, лежать, осторожно передвигаться и щадить себя.



"Этот покой позволит преодолеть какие-то неприятности после бессонной ночи", - добавил Брюн.

Также нарколог коснулся темы грядущего Нового года и употребления алкоголя в канун праздника.

"Чтобы в полней мере ощутить новогоднее очарование, нужно начать с бокала шампанского в 00:00 (1 января). После этого можно раз в час выпить несколько бокалов белого сухого вина. И на этом закончить и идти на улицу, бросаться снежками, запускать петарды - все это будет очень здорово", - рекомендовал врач, добавив, что этот совет поможет отпраздновать начало 2021 года без тяжких последствий вроде похмелья.

Ранее российский профессор рассказал, как избавиться от похмелья.

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