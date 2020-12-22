Министерство культуры и информационной политики включило российского актера Алексея Гуськова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Об этом пишет пресс-служба Минкульта.

По их данным, десять дней назад в Министерство культуры пришло письмо от СБУ о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова.

Соответствующим приказом от 21 декабря Минкульт включил российского артиста в перечень таких лиц.

Отметим, Алексей Гуськов является членом российской политической партии "Единая Россия", в марте 2014 года он подписал письмо о поддержке позиции президента России Владимира Путина по Украине и Крыму.

Что касается его фильмографии, то Алексей Гуськов получил популярность после роли офицера Никиты Голощекина в многосерийном фильме "Граница. Таежный роман" (2000). За роль в этой картине артисту было присвоено звание Лауреата Государственной премии России в 2001 году. В этом же году Алексей сыграл главную героя в фильме Георгия Шенгелия по мотивам повести Ивана Охлобыстина "Мусорщик".

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