В мире зафиксировали уже около 12 тысяч мутаций коронавируса, при этом вируса-мутанта из Великобритании в Украине не регистрировали.

Об этом рассказал и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"Сейчас уже зарегистрировано 12 000 мутаций генома коронавируса, и все они корректно определяются тест-системами, которые используют в Украине... Вирус несет мутации, все эти формы исследуют, и пока отсутствуют сообщения о существенных изменениях его генома, которые должны иметь существенное клиническое или диагностическое значение... Так называемый британский штамм у нас не регистрировали", - заявил Кузин.

По его словам, появление нового штамма не связана со стартом массовой вакцинации в Великобритании.

"Во-первых, этот штамм зарегистрировали до начала программы вакцинации от коронавируса и уже исследовали. Во-вторых, например, в ЮАР, где выявлено коронавирус с похожей мутацией, но который вообще с последним не связан, прививочная кампания еще не начата - но там также был зарегистрирован еще один новый штамм", - сказал глава ЦОЗ.

Кузин также добавил, что новый штамм не провоцирует более тяжелое течение болезни или рост смертности. Но ими начинают чаще заражаться люди в возрасте до 60 лет.

"Такой рост вирулентности (заразности) вызвано мутацией Шиповидным протеином коронавируса, которым он связывается с клетками человека, и такой вариант быстрее распространяется от человека к человеку", - пояснил он.

Ранее мы приводили мнение профессора лондонского института, что новый штамм коронавируса из Британии больше заразен для детей.

Также рассказывали, что в Украине изменят ПЦР-тесты из-за нового вируса-мутанта.