Представители посольства США в Киеве высказали обеспокоенность нарушением режима тишины и обострением на Донбассе, в результате которого пострадали двое военнослужащих Украины, и призвали прекратить агрессию.

Об этом пресс-служба посольства написала на своей странице в Facebook.

"Обеспокоены известиями о захвате украинского солдата, ранения гражданского лица и 2 украинских военнослужащих в результате нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Призываем Россию прекратить агрессию, которая наносит ненужные страдания украинским гражданам," - заявили в сообщении.

Напомним, 21 декабря на Донбассе были ранены два бойца ВСУ во время обстрела со стороны противника. Пострадавшим была оказана медицинская помощь и их состояние оценивается как стабильное.

Кроме того сообщалось, что один из украинских военных на Донбассе попал в плен. В "ЛНР" заявили, что он находился под воздействием наркотиков.

Также "Страна" сообщала, что в Украине пропавшими без вести считаются 69 бойцов ВСУ.