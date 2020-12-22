Украина продолжает активные переговоры с рядом стран на предмет получения коронавирусной вакцины. Официальная Варшава заявила, что готова пойти Киеву навстречу в этом вопросе, если реально появится такая возможность.

Власти Польши передадут Украине излишки вакцины от коронавируса, если они будут, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, правительственный уполномоченный по вопросам реализации Национальной программы прививок Михал Дворчик, сообщает газета Rzeczpospolita.

"Мы задекларировали, что если будем иметь избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи третьим странам, в частности, Украине", - рассказал Михаил Дворчик.

В Варшаве подтвердили, что переговоры с украинской стороной продолжаются, но деталей пока нет.

Ранее "Страна" в материале "Западный тормоз" выяснила, как повлияет на позиции Зеленского задержка с поставками вакцины в Украину.