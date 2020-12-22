Фамилии десяти высокопоставленных представителей Франции, Германии и Швеции войдут в санкционный список по делу Алексея Навального, который стал ответной мерой России на введение ограничений со стороны Евросоюза.

Об этом пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, под действие ограничений могут попасть два заместителя главы Минобороны ФРГ и представители Минобороны Франции, а также представители руководства Ведомства федерального канцлера ФРГ и Кабинета президента Франции. Также санкции могут коснуться глав лабораторий, которые были задействованы в изучении проб Навального.

Все указанные лица отказались от сотрудничества с Москвой в расследовании дела Навального, а также, воспользовавшись сложившейся ситуацией, активно способствовали введению Евросоюзом новых антироссийских санкций. Ожидается, что всем им запретят въезд на территорию России.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин заявил об отсутствии доказательств отравления Навального.

Также мы сообщали, что Навальный утверждает, что поговорил с одним из своих "убийц" из ФСБ и тот ему рассказал об отравлении.