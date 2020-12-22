Несостоявшийся кандидат в президенты Андрей Рачок, который надругался над ханукальным светильником в Киеве, заявил, что за ним ведется слежка, потому он вынужден скрываться. В преследовании он подозревает сотрудников СБУ.

Об этом он рассказал в видеообращении, обнародованном в Facebook.

"Вынужден выйти в прямой эфир, потому что вижу, что происходит бардак. Сейчас могут пострадать те люди, которые не при чем. Это Игорь и Белка (Рачок не уточняет, о ком речь - Ред.), на которого сейчас могут открыть дело о моем похищении. Эти люди тут не при чем. Я скрываюсь, потому что было более 10 (случаев слежки - Ред.). Я подозреваю, это СБУшники, и еще была "скорая помощь", которая ездила за мной по массиву. Я видел, как она на заправку заезжала, именно там где меня видели. В других местах видел людей в гражданском, которые, увидев меня, останавливались и разворачивались, а через 5 минут после этого там проезжала "скорая", - заявил Рачок.

По его словам, он предполагает, что "скорая" нужна была потому, что те, кто ведут слежку, полагали, что может возникнуть ситуация, когда будут раненные. Второй вариант, по мнению Рачка, это то, что на него хотят надеть смирительную рубашку.

"Это страшно, потому что человек, который борется за честь, доброту, справедливость и лучшее будущее украинцев на своей территории, оказывается вредителем системы... Я вынужден скрываться, не могу попасть домой, потому что возле дома постоянно кто-то находиться. Без телефона, без денег, стараюсь не выдавать себя. Но скорее всего, на меня скоро выйдут, потому что так следить - очень неправильно", - сказал Рачок.

При этом Андрей Рачок заявляет, что все еще пытается разобраться, что происходит и почему за ним до сих пор "открыта охота". Также он просит помощи с этим и надеется найти "заказчика этой охоты".

"Я хочу, чтоб каждый из вас понял: во мне не я, во мне Всевышний Бог-творец. Вот так я повторяю, и хочу чтоб и вы повторяли и перепрограммировали ту систему, в которой мы находимся. Потому что нас программируют на убийство, на насилие... " - сказал Рачок в конце видео и пожелал всем беречь себя и друг друга.

Напомним, 10 декабря Андрей Рачок надругался на ханукией на контрактовой площади в Киеве, после чего злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК.

"Страна" писала о том, что он не явился на допрос, также полиция не обнаружила Андрей по месту жительства и объявила его в розыск.