В понедельник, 21 декабря Печерский районный суд Киева обязал ГБР открыть дело о совершении президентом Владимиром Зеленским действий, в результате которых погибшего в июле под Зайцево разведчика Ярослава Журавля не удалось спасти.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Глеб Бабич.

"Первая, маленькая, но победа в деле Ярослава Журавля. Печерский суд удовлетворил жалобу отца Сергея Журавля на ГБР. Которое отказалось возбуждать дело по расследованию действий и бездействия В. Зеленского, которые способствовали гибели морпеха", - сообщил Бабич.

По решению суда ГБР должно внести заявление в Единый реестр и начать следственные действия, к которым их обязывает закон.

Напомним, 13 июля Штаб ООС сообщил, что около населенного пункта Зайцево (возле Горловки) во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий. Для эвакуации тела на место отправились трое военных. Однако по ним был открыт огонь на поражение. В результате военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, еще один получил контузию. Раненным бойцом и являлся Ярослав Журавель.

"Страна" подробно рассказывала, что на самом деле произошло в серой зоне под Горловкой.