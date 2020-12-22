В Харькове, где в среду, 23 декабря, будут прощаться с умершим мэром Геннадием Кернесом, проходит репетиция траурных мероприятий.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Общественное.Харьков" во вторник, 22 декабря.

На видео запечатлена репетиция церемонии возле Харьковского театра оперы и балета. В ней участвуют курсанты университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Все в масках медленно шагают на ступеньках ХАТОБа.

Напомним, в день похорон Геннадия Кернеса в Харькове объявят траур. Прощание в театре начнется в 9:00. Движение по улице Сумской и прилегающими улицами частично ограничат.

Охранять порядок возле оперного театра, где в фойе здания пройдет церемония прощания с Кенесом, будут задействованы 284 полицейских и 150 бойцов Нацгвардии. На кладбище планируется привлечь 130 полицейских.

Также мы сообщали, что днем ранее тело мэра доставили из Германии самолетом в Харьков.