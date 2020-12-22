Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства, который займется налаживанием взаимодействия органов власти и малого бизнеса. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Главой Совета назначена замглавы офиса президента только что назначенная Юлия Свириденко, которая должна в пятидневный срок внести предложения по персональному составу Совета.

В Офисе президента состоялось первое заседание Совета. Участие в нем принял руководитель ОП Андрей Ермак. Он призвал участников максимально быстро организовать работу органа и в короткие сроки проработать предложения и подготовить решения проблемных вопросов малого предпринимательства, которые передадут для рассмотрения Национальному совету реформ при президенте.

По словам Ермака, есть проблемы, требующие немедленного решения, а также - вопросы на перспективу, в частности, внедрение новаций или диджитализация услуг.

В свою очередь Юлия Свириденко заявила, что в Украине около 1,8 млн малых предпринимателей, поэтому очень важно услышать их реальные проблемы и помочь их решить.

"Совет будет работать как совещательный орган в офисе президента на регулярной основе. Мы каждый месяц будем собираться для того, чтобы смотреть, есть ли у нас прогресс. Я думаю, что в таком постоянном диалоге мы сможем выработать реальные решения, которые помогут развитию тех, кто самозанятый", - заявила Свириденко.

Ранее "Страна" писала о том, что срок подачи заявлений на получение карантинной помощи ФОПам продлили до конца года.

Также мы сообщали, что нардепы собрали голоса для обсуждения вопросов ФОПов на внеочередном заседании Рады.