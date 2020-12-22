Совет уже провел первое заседание. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства, который займется налаживанием взаимодействия органов власти и малого бизнеса. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Главой Совета назначена замглавы офиса президента только что назначенная Юлия Свириденко, которая должна в пятидневный срок внести предложения по персональному составу Совета.

В Офисе президента состоялось первое заседание Совета. Участие в нем принял руководитель ОП Андрей Ермак. Он призвал участников максимально быстро организовать работу органа и в короткие сроки проработать предложения и подготовить решения проблемных вопросов малого предпринимательства, которые передадут для рассмотрения Национальному совету реформ при президенте.

По словам Ермака, есть проблемы, требующие немедленного решения, а также - вопросы на перспективу, в частности, внедрение новаций или диджитализация услуг.

В свою очередь Юлия Свириденко заявила, что в Украине около 1,8 млн малых предпринимателей, поэтому очень важно услышать их реальные проблемы и помочь их решить.

"Совет будет работать как совещательный орган в офисе президента на регулярной основе. Мы каждый месяц будем собираться для того, чтобы смотреть, есть ли у нас прогресс. Я думаю, что в таком постоянном диалоге мы сможем выработать реальные решения, которые помогут развитию тех, кто самозанятый", - заявила Свириденко.

Ранее "Страна" писала о том, что срок подачи заявлений на получение карантинной помощи ФОПам продлили до конца года.

Также мы сообщали, что нардепы собрали голоса для обсуждения вопросов ФОПов на внеочередном заседании Рады.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.