Служба безопасности Украины провела спецоперацию в ходе который был разоблачен коммерсант, который поставлял для национальных сборных Украины товары не соответствующие качественным характеристикам, то есть неликвид.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что бизнесмен был участником и победителем многих конкурсов на поставки продукции для нужд национальных сборных Украины. Однако его товары были низкого качества, или он не мог вовремя обеспечить поставки. Общая сумма взяток, которую он предложил чиновникам Минспорта за то, чтобы они "закрыли глаза" на это, составила около 2 миллионов гривен", - рассказали в пресс-службе СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник использовал механизм так называемого тендерного троллинга. Подконтрольные дельцу коммерческие структуры участвовали в конкурсных торгах с аномально низкими ценовыми предложениями. Но, фактически, организатор вообще не имел товаров, которые были предметом закупок.

Затем коммерсант выходил на легальных производителей продукции, в которых он выиграл тендер, и предлагал продать ему продукцию по ценам ниже себестоимости. В других случаях злоумышленник предлагал "откупиться" от него за отказ от победы в торгах.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали фигуранта и его сообщника при попытке передать чиновникам пакет фальсифицированной документации. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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