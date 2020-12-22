Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал, что детективы НАБУ будут просить для заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внести заплог.

Об этом Сытник заявил в эфире "Нового времени".

"Вчера Татаров пришел в НАБУ, ему было вручено подозрение. Сегодня решается вопрос о вручении ему ходатайства об избрании меры пресечения. Детективы инициируют арест с альтернативой внесения залога, но какое решение примет прокурор, я не знаю", - сказал Сытник.

Напомним, в начале декабря НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. При этом ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы. После чего Татаров потребовал, чтобы Сытник публично опроверг обвинения в его причастности к делу "Укрбуда".

В пятницу, 18 декабря, и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение Олегу Татарову. В понедельник, 21 декабря, Татаров пришел в НАБУ для получения подозрения.

Также "Страна" подробно разбиралась в перспективах развития ситуации с Олегом Татаровым.