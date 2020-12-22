Эксперт Зиновий Свереда заявил, что Украина должна разработать план военного освобождения Донбасса и Крыма, а также устроить российскому флоту "новый Перл-Харбор".

Соответствующее заявление Свереда сделал в эфире телеканала "Прямой", который, по информации СМИ, принадлежит экс-президенту Петру Порогшенко.

Видео обнародовано в YouTube и в соцсетях.

"Мы должны отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров. Киев должен иметь план военного освобождения Донбасса и Крыма... Потому нужно иметь конкретные четкие вещи, начиная с того, чтобы взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту новый Перл-Харбор", - заявил Свереда.

Также эксперт поделился своим мнением по поводу того, что такое реальная оборона. В это понятие, на его взгляд, входит создание космических войск.

"Реальная оборона - это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск", - сказал Зиновий Свереда.

Напомним, Путин подписал закон о 10-летних сроках за призывы отдать Крым Украине.

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