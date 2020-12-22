Несостоявшегося кандидата в президенты Украины Андрея Рачка, который 10 декабря надругался над ханукальным светильником на Контрактовой площади в Киеве, полиция объявила в розыск.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Его объявили в розыск", - сказали в столичной прокуратуре и пояснили, что на прошлой неделе подозреваемый не пришел на допрос и отсутствует по месту проживания.

Вопрос об избрании меры пресечения будет решен после задержания или самостоятельной явки подозреваемого.

Напомним, что злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или максимум - лишение свободы до трех лет.

Ранее "Страна" писала о том, что поваливший ханукию на Контрактовой площади в Киеве вытолкал за дверь пришедших к нему СБУшников.

Также мы сообщали, что Посольство США осудило надругательство над еврейской ханукией в Киеве