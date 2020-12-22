В следующем году в Украине антибиотики, которые жители нашей страны начали активно скупать, могут начать продавать только по электронному рецепту.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга во вторник 22 декабря.

По его словам, в рамках цифровой трансформации Министерство здравоохранения собирается ввести электронную систему продажи специальных лекарств. Это касается инсулина, препаратов для иммуносупрессии и препаратов, содержащих наркотические вещества. Сейчас Минздрав разрабатывает модуль по продаже онлайн этих препаратов и планирует, что с 1 апреля (2021 года - Ред.) он начнет работать.

"Следующим шагом будут антибиотики, которые будут продаваться исключительно по электронным рецепту, - заявил глава ведомства.

Из-за увеличения самовольного употребления антибиотиков Минздрав также усиливает контроль за аптеками и меняет правила отпуска лекарств.

"Дерликслужби было предоставлено соответствующее поручение о контрольных мероприятий, которые они должны выполняться. Одна из них - бумажные рецепты врача должны храниться в аптечных учреждениях в течение одного года, чтобы Гослекслужба в любой момент могла провести проверку отпуск соответствующих антибиотиков", - добавил Степанов.

Также глава Минздрава призвал не принимать антибиотики без назначения врача.

Степанов об антибиотиках - с 16:28

Ранее в МОЗ объяснили украинцам, какую угрозу таит беспорядочное употребление антибиотиков.

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