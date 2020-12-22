Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о новом фильме-расследовании оппозиционного политика Алексея Навального, в котором тот утверждает, что поговорил с одним из сотрудников ФСБ, который мог иметь отношение к его отравлению.

Об этом Песков сказал во время общения с прессой 22 декабря.

Он заявил, что в ФСБ видео Навального прокомментировали достаточно однозначно, а сам назвал Навального "больным с манией преследования". Однако отметил при этом, что высказывает только свою личную точку зрения, которую обычно оставляет при себе.

"В целом можно, конечно, сказать, что у больного (Алексея Навального -Ред) наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее", - сказал Песков.

Напомним, 21 декабря Навальный опубликовал запись разговора с человеком, который представился как Константин Кудрявцев В ФСБ назвали разговор Навального со своим "отравителем" провокацией при участии иностранных спецслужб

Напомним, 21 декабря Навальный опубликовал запись разговора с человеком, которого представил военным химиком из Института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым, причастному, по мнению Навального, к спецоперации по его отравлению. Разговор был длинный, около 50 минут, и за это время так называемый Кудрявцев рассказал Навальному подробности о покушении на его убийство. В российских спецслужбах запись этого разговора назвали провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ, возможно с участием иностранных спецслужб.

Также "Страна" провела анализ расследования Навального и подробно разобрала разговор с якобы представителем ФСБ.