В ночь с 21 на 22 декабря неизвестные ворвались в дом мэра Броваров Игоря Сапожко, избили его и забрали имущество.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Киевской области сообщает "Интерфакс-Украина".

Дом Сапожко находится в селе Гнедин Бориспольского района. Ночью в него ворвалась группа неизвестных, которые, по предварительным данным, избили хозяина и забрали его имущество.

Информация о состоянии его здоровья уточняется. Полиция области предпринимает меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже обратился в правоохранительные органы с просьбой оперативной и открыто расследовать это дело.

"Я, как председатель Ассоциации городов, обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко. Правоохранители должны установить и то, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко накануне местных выборов в Броварах, где Игорь Сапожко баллотируется на пост мэра города", - написал Кличко в Telegram-канале.

Напомним, на выборах в Броварах 25 октября произошел скандал. Там обнаружили "нумерованные" бюллетени, цифры были проставлены и на корешках, и на самих бланках. После этого один из кандидатов в мэры, Андрей Саук, подал иск в суд.

"Страна" писала о том, что 9 ноября в Киевском окружном админсуде признали, что выборы городского головы и депутатов горсовета Броварской территориальной общины, которые проходили осенью, не состоялись и обязали ТИК провести повторные выборы.

Также мы сообщали, что повторные выборы в Броварах состоятся в 2021 году.