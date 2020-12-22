В Черногории, где раньше украинцам попасть в страну можно было без ограничений, изменили правила въезда для иностранных граждан. С 22 декабря для того, чтобы попасть в страну, необходимо предоставить негативный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до запланированного прибытия.

Об этом пишет "Балканский обозреватель" на своей странице в Facebook.

Данные ограничения продлятся, предварительно, до 11 января 2021 года. Если турист не предоставит отрицательный тест, то его отправят на 14-дневный карантин (на его шестой день можно сделать тест и закончить самоизоляцию раньше).

Гражданам Украины, которые имеют разрешение на постоянное или временное жительство в Черногории, въезд возможен при наличии ПЦР теста или теста на антитела или пребывании на самоизоляции в течение 14 дней.

Также в Черногории продолжает действовать комендантский час с 22:00 до 5:00(по киевскому времени). Междугородний пассажирский транспорт в это время не будет ездить, в частности, 25, 30-31 декабря, 1, 2 и 7 января.

Рестораны отелей 24-25, 30-31 декабря, 1-2 и 6-8 января будут открыты с 7:00 до 16:00 (после 16 можно воспользоваться обслуживанием в номерах). В эти дни в гостиницах не будут работать бассейны, спа-центры, запрещено организовывать развлекательные и музыкальные программы. Вне указанных дат развлечения в отелях возможны с 7:00 до 20:00.

Ранее мы писали, что в Нью-Йорке ввели обязательный тест на коронавирус и карантин для въезжающих.

Также рассказывали, что Канада запретила въезд иностранцам в страну еще на два месяца.