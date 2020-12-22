С начала пандемии в Украине коронавирусом заболел 1 млн 7 тысяч 627 человек. Такие данные приводятся на сайте Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса по состоянию на 12:00 22 декабря.

В рейтинге стран по числу выявленных случаев коронавируса Украине занимает 16-е место. Также сообщается, что в результате инфицирования коронавирусом в Украине умерли 17 535 человек, а выздоровели 622 519.

Всего в мире с начала пандемии заболели 77 млн 432 тысячи 103 человек, из них умерли 1 млн 704 тысячи о65, а выздоровели 43 млн 693 тысячи 855.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве число зараженных коронавирусом перевалило за 100 000 - мэр Кличко.

Также мы сообщали, что в МОЗ Украины рассказали, какие осложнения вызывает новая мутация коронавируса и что будет с прививками.