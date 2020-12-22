В России под Новый год приняли решение восстановить систему вытрезвителей.

Во вторник, 22 декабря, Госдума поддержала в третьем чтении соответствующий законопроект.

Документ дает российским регионам право с 1 января следующего года создавать медицинские вытрезвители "на принципах партнерства с частными организациями". Правительство России будет определять общие правила организации деятельности таких учреждений.

Законопроект предполагает, что перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его осмотрит медицинский работник.

Перед голосованием в Думе о законопроекте в соцсети написал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил осовременить название вытрезвителей и переименовать их в "приюты для уставших".

По словам главы комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко, ночь в вытрезвителе будет стоить в среднем 1,5 тысячи рублей (около 567 гривен).

Ранее "Страна" писала о том, что в Великобритании работает система передвижных вытрезвителей.