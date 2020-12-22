Представители Украины не направляли в "ДНР" списки для проведения обмена пленными между Донбассом и Киевом о которых рассказывал глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук.

Об этом заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, сообщают СМИ "республики".

Двумя днями ранее Леонид Кравчук сообщил, что Украина передала список на взаимный обмен.

"Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен - это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим", - говорил Кравчук в интервью "Громадському"

Морозова опровергла его слова и заявила, что этот список никто не получал.

"Читая подобные высказывания, складывается впечатление, что члены украинской делегации живут в какой-то своей, параллельной и не слишком здоровой реальности. Объясню почему. Первое. Никаких списков на обмен от украинской стороны ни месяц, ни неделю, ни день назад мы не получали. Второе. На данный момент мы разыскиваем на территории Украины 103 человека и регулярно направляем нашим визави запросы с целью получения сведений об этих людях. Нам важно понимать их статус - место содержания, причина, состояние здоровья и т.д. Только располагая этими данными, мы сможем сформировать свой список людей на обмен", - сказала Морозова.

По ее словам, несмотря на многочисленные просьбы, с начала 2020 года Киев не передал Донецку информацию ни по одному из более ста удерживаемых.

Морозова также прокомментировала слова Кравчука о возможности обмена "всех на всех". Она заявила, что до окончания конфликта сделать это невозможно и в Минске была разработана новая формула - "всех установленных на всех установленных". Необходимость обеспечения заключительного этапа закреплена в пункте №6 Комплекса мер, но она может быть реализована только после выполнения предыдущих условий этого документа. В частности, речь идет о принятии закона об амнистии.

"Однако Украина всячески уклоняется от выполнения обязательств по реализации Комплекса мер. В результате переговорный процесс на Минской площадке сегодня заблокирован по всем ключевым направлениям, включая и обмен удерживаемыми лицами. О каких списках и формулах можно вообще говорить в такой ситуации? Я понимаю, почему Украина прибегает к информационным провокациям. Это попытка хоть как-то обелить себя и переложить на других вину за срыв новой фазы обмена, которую многие очень ждали до конца этого года", - добавила Морозова.

Она напомнила представителям украинской делегации о необходимости для обсуждения и планирования новых этапов обмена пленными завершить прошлые фазы процедуры, предполагающие процессуальную очистку освобожденных лиц. По словам Морозовой, Киев не выполнил данные обязательства в отношении 50 человек, освобожденных в 2019-2020 годах.

Ранее мы писали, что в России заявили, что обмена пленными до Нового года не будет.

Также рассказывали, что в "ЛНР" заявили, что процесс обмена пленными в Донбассе зашел в тупик.