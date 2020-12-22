В турецких отелях на Новый год запрещены любые развлекательные программы с музыкой и танцами, поскольку в новогоднюю ночь в стране начнет действовать комендантский час. Об этом говорится в заявлении МВД страны, сообщает "Интерфакс-Украина".

"С 21:00 31 декабря до 5:00 4 января в стране действует комендантский час. В это время отели не могут организовывать новогодние развлекательные программы. Под запретом - живая музыка, включая выступления диджеев. При этом после 22:00 будет запрещено любое музыкальное вещание (записи)", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что перед приближающейся новогодней ночью некоторые объекты размещения рекламировали и выставляли на продажу новогодние пакеты с ужином и музыкальной развлекательной программой вопреки действующим антиковидным мерам. Но в праздничные дни контролирующие органы усилят проверки. В частности, в этот период повышенное внимание будет уделяться соблюдению социальной дистанции в отелях, особенно во время приема пищи.

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