В Украине изменять ПЦР-системы из-за нового штамма коронавируса, которого, по данным Минздрава, пока нет в нашей стране. Изменения в процесс тестирования будут внесены в конце декабря 2020 года.

Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, видео обнародовано в Facebook.

"В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и проговорит об изменении праймеров… для того чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового мутировавшего вируса", - сказал Ляшко.

Он добавил, что Великобритания 27 декабря должна опубликовать исследования об изменении праймеров (короткий фрагмент ДНК- или РНК-мишени - Ред.) нового коронавируса.

Ляшко о ПЦР-тестах - с 25:17

Напомним, новый вид коронавируса был обнаружен в Великобритании, а также в Нидерландах, ЮАР, Дании и Австралии. В Великобритании заявили, что вирус может оказаться еще опаснее предыдущего.

Во Всемирной организации здравоохранения пока не нашли доказательств того, что мутация серьезно влияет на структуру вируса.

Ранее "Страна" писала, что из-за британского вируса-мутанта украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Лондон.

