На Донбассе перед новогодними праздниками начал просыпаться фронт. Количество обстрелов увеличилось, стороны рапортуют о раненых и погибших.

В Украине эту тенденцию никак не комментируют, хотя она подтверждается объективными данными ОБСЕ. Причем цифры нарушений в отчетах Миссии разительно выше тех, которые приводит штаб Операции объединенных сил.

То есть обострение пытаются закамуфлировать под рядовые "провокации противника", на которые украинские войска традиционно дают отпор.

При этом о погибших пока заявляют лишь сепаратисты, а ОБСЕ обвиняет Украину в том, что армия выводит тяжелое оружие из мест хранения, предусмотренных перемирием.

Проходит ли перемирие испытание на прочность или же ситуация скатывается в войну - разбиралась "Страна".

Что говорят в ОБСЕ

В последние дни на Донбассе действительно идет резкий рост боестолкновений. Об этом свидетельствуют отчеты миссии ОБСЕ.

Если брать период с прошлого по этот понедельник, то мы увидим, что со стандартных 30-40 нарушений в сутки статистика ухудшилась да 100-200 обстрелов.

Вот, как это выглядела эта "эволюция" в датах отчетов Миссии:

14 декабря вышел отчет с 45-ю нарушениями

15-го - 21 нарушение

16-го - 39 нарушений

17-го - 46 нарушений

18-го - 84 нарушения

19-го - 234 нарушения

21-го - 99 нарушений

То есть рост напряженности начался в четверг вечером (отчет от 18 декабря). Тогда Миссия заявила о 30 взрывах под Мариуполем и 19-ти - в районе Донецкой фильтровальной станции.

Также в ОБСЕ отметили, что украинские войска разместили на Луганщине зенитно-ракетный комплекс - он стоял на территории, откуда такое вооружение следовало отвести. А в Донецкой области ВСУ вывели из ангаров десять самоходных гаубиц, что также противоречит условиям отвода.

Со стороны "ДНР" и "ЛНР" таких же нарушений в этот день не было. А в среду наблюдатели ОБСЕ впервые с лета заметили воронку от минометного обстрела вблизи подконтрольного сепаратистам поселка Дачное к западу от Луганска.

Но перейдем к отчету за пятницу - когда число нарушений подскочило практически в пять раз по сравнению с началом недели.

Основная доля обстрелов пришлась на Донецкую область - 232 из 234-х. Что видно и по карте. Большая часть боев опять пришлась на район Мариуполя.

Также в этот день Миссия нашла в Луганской области семь украинских установок залпового огня, которые по железной дороге завезли на территорию, откуда это вооружение наоборот следовало отводить.

Параллельно наблюдатели обнаружили один ЗРК сепаратистов, расположенный в жилом секторе одного из населенных пунктов Луганщины.

В Донецкой области ОБСЕ не досчиталось украинского тяжелого вооружения в местах, где оно должно храниться. То есть, по всей вероятности, эта техника вернулась на фронт.

В субботу обострение продолжилось. Большая часть взрывов пришлась на поселок Спартак, который находится под контролем "ДНР".

Всего с момента установления перемирия ОБСЕ зафиксировала более четырех тысяч нарушений. Из них почти две тысячи - это взрывы: то есть стрельба из артиллерийских систем и детонация мин. И еще две тысячи - автоматные очереди.

При этом, конечно, это все равно в разы меньше, чем за 2019 год: тогда в среднем было по 800-900 нарушений в сутки. Но и цифры по итогам пяти месяцев перемирия все равно показательные. Обе армии находятся в боеготовом состоянии и постоянно прощупывают противника обстрелами.

Это значит, что за время перемирия коренного перелома в противостоянии не произошло: подтягивается оружие, идут обстрелы. И ситуация в любой подходящий для этого момент может сорвать в новое обострение. Начатки которого мы уже наблюдали 17-20 декабря.

Что говорят в Киеве, "ЛДНР" и США

В Украине говорят о нескольких раненых вследствие боев конца минувшей недели. Но в целом тревожной риторики от командования ООС и политического руководства в Киеве не звучит. За один из самых тяжелых дней декабря - 18-е число - зафиксировали всего пять нарушений.

Иное дело в непризнанной "ДНР". Там заявили, что в последние три дня идет серьезное обострение, а 18 декабря - когда и ОБСЕ зафиксировала резкое ужесточение боев - погибли двое служащих "Народной милиции". Это произошло на юге, под Мариуполем.

В "МИД ДНР" заявили, что перемирие на грани срыва, и новогодний режим тишины, соответственно, тоже. "Мы оставляем за собой право адекватного ответа на действия вооруженных формирований Украины", - предупредили в Донецке.

То есть, как видим, о том, что идет обострение в основном говорят сепаратисты. И эти данные подтверждаются отчетами ОБСЕ (по крайней мере, касаемо обстрелов).

В то же время, как именно ситуация сорвалась в новые обстрелы, да еще и накануне Нового года и Рождества - пока вопрос открытый.

Интересно, что пока Украина фиксирует обострение как рядовой процесс, по его поводу внезапно выступило посольство США. Сегодня оно призвало Россию "прекратить агрессию" и напомнило про двух раненых украинских солдат и одного гражданского.

Почему началось новое обострение

В предыдущий раз фронт пришел в движение после местных выборов. Мы рассказывали о том, как почти сразу после первого тура 25 октября на фронте пошли убитые и раненые.

Та ситуация показала, что перемирие само по себе вещь очень шаткая и без развития успеха на политическом треке ничего по большому счету не изменит.

Прошло почти два месяца, и обострение повторяется. Поводом для обстрелов могло тактически стать что угодно. Однако стратегически - это по-прежнему все то же отсутствие политического прогресса между сторонами.

Причем накануне по многим дипломатическим позициям пошел откат назад. В Трехсторонней контактной группе провалилась идея согласовать "дорожную карту" выполнения Минских соглашений. В ответ Россия привезла в ООН представителей "ДНР" и "ЛНР", показав Киеву, что готова и сама решить судьбу "республик".

А в декабре против почти всех "слуг народа" Кремль ввел санкции. Раньше подобная "черная метка" посылалась Петру Порошенко - когда стало окончательно понятно, что с ним ни о чем договориться невозможно.

Все это было приурочено к годовщине Нормандского саммита, решения которого были на 90% не исполнены. Украина в частности даже близко не подошла к выполнению пунктов политического характера: она не вынесла на обсуждение проекты законов об особом статусе Донбасса и не узаконила "формулу Штайнмайера".

При этом весь год из Киева шли официальные заявления, что Минские соглашения нужно поменять. На что Путин несколько дней назад озвучил свой ответ: этого не произойдет. И Россия будет настаивать на нынешней редакции Минска-2.

Таким образом Кремль сделал заявку даже не столько на позицию в отношениях с Украиной - сколько на "красные линии" для США, где к власти приходит новый президент Джо Байден. И при котором переговоры с Москвой по Донбассу могут возобновиться.

Однако, чем больше стрельбы на фронте - тем тяжелее эти переговоры будут протекать. И тем более вероятно, что Вашингтон займет жесткую позицию в отношении Москвы. И тем менее вероятно, что Россия и США смогут прийти к каким-то компромиссам.

Аналогичная ситуация была сразу после прихода к власти Трампа. Когда именно обострение боев под Авдеевкой побудило президента США сделать первый звонок Петру Порошенко. И вскоре разговоры, что при новом президенте начнется прорыв в мирных переговорах сошли на нет.