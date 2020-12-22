Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал незаконными санкции США, введенные в отношении предприятий госкорпорации, и призвал американское правительство отменить их ради сохранения партнерства.

Об этом чиновник написал на своей странице в соцсети.

"Ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это "недоразумение", - написал Рогозин.

Также он назвал санкции глупыми, поскольку, по мнению Рогозина, к "конечным военным пользователям" произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются".

"Эти санкции вредны, потому как создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности, на МКС", - добавил глава "Роскосмоса".

Напомним, что понедельник, 21 декабря, Министерство торговли США внесло в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ. Под ограничения также попали "Рособоронэкспорт", корпорация "Ростех" и, в частности, входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром", а также "Вертолеты России", "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", Казанский вертолетный завод и ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма", специальный летный отряд "Россия", корпорация "Иркут" и РКЦ "Прогресс", как передает "Интерфакс".

В санкционном списке оказалось и одно из старейших судостроительных предприятий России - корпорация "Адмиралтейские верфи", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" - головной научно-исследовательский институт госкорпорации "Роскосмос".

Санкции коснулись и АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" и корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

Ранее "Страна" писала о том, что Евросоюз официально продлил санкции против России еще на полгода.

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