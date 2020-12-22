В Украине, где число зараженных коронавирусом увеличилось на 8 513 человек, за сутки выздоровели более 14 тысяч пациентов с Covid-19.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, за минувшие 24 часа было госпитализовано 1 318 человек. Также зафиксировано 232 летальных случая (16 897 с начала пандемии) и 14 020 случаев выздоровления (600 288 с начала пандемии). Общее число подтвержденных случаев Covid-19 на сегодня составляет 979 506.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Статистика распространения коронавируса в регионах Украины на 22 декабря:

Киев - 102 282 (+1 159),

Винницкая область - 21 145 (+110),

Волынская область - 31 138 (+365),

Днепропетровская область - 54 147 (+992),

Донецкая область - 32 760 (+247),

Житомирская область - 36 810 (+36),

Закарпатская область - 27 303 (+108),

Запорожская область - 48 454 (+665),

Ивано-Франковская область - 42 090 (+64),

Киевская область - 54 022 (+559),

Кировоградская область - 7 861 (+44),

Луганская область - 8 994 (+94),

Львовская область - 57 401 (+448),

Николаевская область - 27 479 (+462)

Одесская область - 65 503 (+914),

Полтавская область - 32 506 (+545),

Ровенская область - 38 920 (+264),

Сумская область - 38 321 (+151),

Тернопольская область - 32 579 (+81),

Харьковская область - 65 652 (+238),

Херсонская область - 15 973 (+159),

Хмельницкая область - 36 840 (+26),

Черкасская область - 35 413 (+468),

Черновицкая область - 38 555 (+192),

Черниговская область - 27 358 (+122).

Напомним, Зеленский подписал закон об ускоренном доступе к вакцине от коронавируса.

Также мы писали о том, что в МОЗ заявили, что в Украине нет штамма коронавируса-мутанта из Британии.