В Днепре произошел произошел групповой суицид. Одновременно покончили с собой пожилая женщина и ее 38-летний сын. Их тела обнаружили повешенными в частном доме, где и проживала эта семья. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Самоубийство произошло накануне на улице Днепрельстановской. Полиция получила сообщение, что в частном доме обнаружены два трупа - мужчины 1982 года рождения, и женщины 1945 года рождения. По предварительной информации, сын и мать совершили суицид, повесившись на веревках, которые привязали к металлической трубе в кухне.

Тела умерших, без внешних признаков насильственной смерти направлены на судмедэкспертизу. Правоохранители устанавливают все подробности и обстоятельства смертельного происшествия.

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