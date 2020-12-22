На границе Украины значительно возрос пассажиропоток в преддверии новогодних праздников. Почти 90 тысяч путешественников в течении нескольких дней фиксировали на границе, тогда как в ноябре и в начале декабря украинскую границу пересекали около 50 тысяч человек в сутки.

Об этом сообщает Госпогранслужба на своей странице в Facebook.

"Рост пасажиротранспортного потока в предновогодний период является традиционным. Например в прошлом году, в этот же период, пассажиропоток составлял почти 300 тысяч человек в сутки. Он в значительной мере вызван существенным увеличением количества граждан Украины, въезжающих из стран Европейского Союза, где с 25 декабря начинается период рождественско-новогодних праздников и выходных", - рассказали пограничники.

Больше всего пассажиропоток вырос во всех работающих пунктах пропуска на границе с Польшей, а также в пунктах пропуска в Закарпатской области.

В Госпогранслужбе также напомнили о необходимости соблюдения карантинных ограничений, действующих на границе при въезде в Украину.

"Государственная пограничная служба Украины предупреждает, что после новогодне-рождественских праздников традиционно возрастает пассажиропоток на выезд из Украины. Просим желающих пересекать в этот период государственную границу тщательно изучать актуальные карантинные правила в той стране, куда вы направляетесь, а также странах, которые будете проезжать транзитом. Например, на днях официальные источники Польши сообщили о введении в стране национального карантина с 28 декабря 2020 до 17 января 2021", - добавили в Госпогранслужбе.

Ранее мы писали, что на границе Румынии с Украиной образовались очереди из более сотни грузовиков.

Также рассказывали, что за месяц в аэропорту "Борисполь" пассажиропоток увеличился в 7 раз.