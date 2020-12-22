После увольнения Юлии Ковалив с должности заместителя руководителя Офиса президента Владимир Зеленский назначил на нее Юлию Свириденко.

Об этом свидетельствуют указы, обнародованные на сайте главы государства.

Так, в соответствии с указом №580 Зеленский уволил Юлию Ковалив с должности замглавы Офиса президента.

"Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - сказано в указе №581.

Отметим, что Юлия Свириденко ранее занимала должность первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, ранее у Зеленского заявили, что Ковалив ушла из Офиса президента по собственному желанию.

Также мы писали о том, что еще один замглавы Офиса президента Татаров решил приостановить исполнение обязанностей.