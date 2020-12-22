В канун новогодних праздников сибирский антициклон принесет в Украину холодные воздушные массы и осадки. В отдельных регионах температура воздуха снизится до минус 10 градусов по Цельсию. Ожидается осадки. Поэтому утепляйтесь и собирайтесь играть в снежки.

Зимняя сказка продолжится несколько дней, после чего наступит потепление. Но, как будто по заказу, зимняя погода вернется в последний день года. Ожидается легкий мороз и солнце, которые поднимут настроение во время приготовлений к празднованию Нового года 2021.

"Страна" рассказывает, какой будет погода в крупных городах Украины по дням на новогодние и рождественские праздники.

Погода в Киеве на Новый год и Рождество

На католическое Рождество, 25 декабря, в Киеве будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха повысится до +5 ℃. Также ожидаются осадки - из-за плюса они будут все больше в виде дождя. Киевлянам и гостям города нужно подготовить непромокаемую обувь и зонтик, если вы планируете гулять на улице.

С 26 по 30 декабря столбики термометра будут колебаться в районе нуля градусов: днем переходить в минимальный плюс, ночью - уходить в минус, но не ниже -4 ℃.

31 декабря воздух охладится днем до -2 ℃, ночью до -5 ℃. Солнце будет выглядывать из-за туч, возможны небольшие осадки. С такой комфортной погодой мы и встретим Новый год 2021.

1 января солнце спрячется, температура повысится до +1 ℃ днем. Пойдет мокрый снег. Такая же погода будет 2 и 3 января.

Очередное похолодание - с 4 января. Вплоть до 10 января днем температура воздуха будет минусовой и днем (максимум -1 ℃), и ночью (максимум -7 ℃).

Православное Рождество киевляне встретят с отличной зимней погодой. Днем -2 ℃, ночью -5 ℃. Осадков не ожидается, зато обрадует своим появлением солнце.

Погода в Харькове на новогодние праздники

25 декабря в Харькове будет плюсовая температура и осадки в виде снега с дождем: +4 ℃ днем, -2 ℃ ночью.

Накануне Нового года, 31 декабря, термометры будут показывать днем -5 ℃. А в праздничную ночь -11 ℃, поэтому харьковчанам, которые планируют запускать салюты и гулять по городу, нужно одеваться тепло.

1 января в дополнение к минусу - днем -2 ℃ - пойдет снег - можно будет собираться лепить снеговика.

С 3 до 6 января включительно - мороз и яркое январское солнце: днем в среднем -4 ℃, ночью -8 ℃.

В Рождество, 7 января, пойдет снег и он не будет прекращаться до 10 января включительно. Рекомендуем закупить лопаты для прочищения дорожек к дому и щеток для очистки машин.

Прогноз погоды в Днепре на Новый год и Рождество

В Днепре на новогодние праздники будет значительно теплее, нежели в Харькове.

На католическое Рождество, 25 декабря, днем +7 ℃ и снежно-дождливые осадки. До 30 декабря включительно - плюсовая температура и солнце.

31 декабря днем -1 ℃, ночью -6 ℃, облачно с прояснениями.

С 1 по 3 января - небо будет с низкими серыми облаками, днем в среднем +2 ℃, ночью -1 ℃.

С 4 по 6 января наступят прояснения. В Сочельник днем -1 ℃, ночью -6 ℃. В Рождество жнем +3 ℃, без осадков.

С 8 по 10 января будет идти снег. Таять он не намерен, поскольку днем прогнозируется в среднем -2 ℃, ночью -5 ℃.

Погода в Одессе на праздники

В Одессе 25 декабря будет большой, как для зимы, плюс - до +10 ℃ днем, ночью +5 ℃. Солнце будет чередоваться с дождем.

Пасмурно, дождливо и тепло в нашем южном городе будет на протяжении всех новогодних и рождественские праздников. Днем в среднем +6 ℃, ночью +3-4 ℃.

В частности, 31 декабря будет +2 и днем, и ночью. 1 января еще потеплеет до +5 градусов.

4 и 5 января выглянет солнышко. 6 и 7 января - пасмурно, в Рождество пойдет снег с дождем.

Сильные осадки ожидаются 8 января. Учитывая, что температура воздуха будет в районе нуля, то местами снег будет таять, местами - сохранится для зимних игр на свежем воздухе.

Так или иначе, украинцам, которые собираются поехать в Одессу на праздники, нужно позаботиться о непромокаемой одежде и обуви. В противном случае придется постоянно возвращаться в номер мокрыми.

Погода во Львове на Новый год и Рождество

Другой наш туристический город - Львов - будет больше радовать погодой, чем Одесса - в первую очередь, из-за отсутствия таких обильных осадкой. Но не каждый день.

В католическое Рождество, 25 декабря, прогнозируется сильный дождь и +6 ℃ днем.

В субботу, 26 декабря, дождь перейдет в снег, воздух охладится до +1 ℃ днем, -1 ℃ ночью.

С 28 по 30 декабря - яркое солнце и +7 ℃ днем. 31 декабря - пасмурно, ни снега, ни дождя не будет, +5 ℃ днем, +3 ℃ ночью.

1 января - +3 ℃ днем, +1 ℃ ночью, без осадков. 2 и 3 января пойдет небольшой снег с дождем, но он сразу будет таять.

В Сочельник на протяжении дня будет пасмурно, без снега, температура в пределах нуля. Ночью похолодает до -3 ℃.

В Рождество, 7 декабря, днем до -1 ℃, пойдет небольшой снег. Примерно такая же погода сохранится до 10 января включительно.

Собираясь во Львов, на всякий случай захватите зонтик или дождевик, но в большинстве дней они вам не пригодятся.

Погода в Буковеле на новогодние праздники

Некоторые украинцы на новогодние праздники традиционно посетят курорты Карпат. Мы предлагаем прогноз погоды в одном из самых популярных - в Буковеле (Яремче Ивано-Франковской области).

На католическое Рождество, 25 декабря, в Буковеле будет днем +1 ℃, ночью -4 ℃, снег с дождем.

С 25 декабря выглянет солнце, оно будет радовать местных жителей и туристов до 31 декабря. В канун Нового года днем +5 ℃, ночью -3 ℃.

В первый день 2021 года столбики термометров опустятся днем до -2 ℃, пойдет снег. Такая погода сохранится до 5 января.

6 января похолодает: днем -4 ℃, ночью -9 ℃. В Рождество, 7 января, ожидается сильный снег. Днем -5 ℃, ночью -9 ℃.

8 января снежные осадки сохранятся, но похолодает еще больше: днем -6 ℃, ночью -10 ℃.

9 и 10 января днем будет -7 ℃, ночью - 12℃. Солнечно.

Таким образом, украинцев, которые поедут на карпатские курорты, ожидает отличная зимняя погода для прогулок на свежем воздухе и занятий зимними видами спорта. Напоминаем, что эпидемию коронавируса никто не отменял, поэтому продолжайте соблюдать меры санитарной безопасности.

Будет ли снег на Новый год и Рождество

Подробно о том, как на погоду в Украине на новогодние праздники будут влиять антициклоны, рассказывает журналист Андрей Блинов. Он также разобрался, ожидается ли на территории страны снег на Новый год и Рождество.

"Наконец можно сказать что-то предметное о новогодней погоде-2021.

Арктический антициклон, прорвавшийся к степям северного Казахстана, обеспечивает неспешный перенос холодных масс на территорию Восточной Европы. Свои -20℃ он далеко не унесёт, но способен обеспечить в ближайшие дни 22-23 декабря умеренные морозы на всей территории Юго-Восточной Европы (Северный Кавказ, Поволжье, большая часть Украины). Вытеснение более тёплой массы над территорией Украины приведёт к непродолжительным снегопадам.

Пролежит ли этот снег до Нового года? Нет. Он едва ли дотянет даже до католического Рождества, поскольку упомянутая область высокого давления ослабнет, позволив на некоторое время перенос масс с юга, с полуострова Малая Азия. Это там, где Турция. Причём транзитируя через недоостывшее Чёрное море, воздух будет прогреваться. В итоге 25 декабря в приморских регионах Украины будут весенние +10℃, а в Киеве не менее +5℃. Снежный покров прохудится и отступит (если не считать горных массивов) на северо-восток к линии Волгодонск-Харьков-Сумы-Чернигов-Барановичи-Гродно.

Казалось бы, вновь судьба встречать в Киеве новый год в осенних курточках и без рукавиц. Однако против окажется сибирский антициклон. Тот самый, который метеорологи именуют Азиатский максимум. Он же Сибирский студень, он же Монгольский антициклон. Это сезонное явление мощной и устойчивой области высокого давления над Сибирью, которое в условиях континентального климата формируется в середине зимы. От его поведения зависят многие температурные аномалии. Когда его отроги прорывались в Европу, звенели рождественско-крещенские морозы под минус 30. В этом году Сибирь передаёт привет Поднебесной: в ночь на 1 января столбики термометров в Пекине будут показывать около -20℃.

Да, основные силы сибирского исполина уйдут на юго-восток азиатского континента. Однако его температурные отроги достигнут всё того же Северного Казахстана, откуда задует мощный поток ветра на запад. Да и как тут не дуть, если давление в суперантициклоне ожидается на уровне 1060-1070 гектопаскалей (кто привык исчислять в мм ртутного столба, это около 790-800 мм при норме на уровне моря 760 мм). Восточный перенос охладит многое на своём пути, с 28 декабря закачивая минусовые температуры в Европу. И вновь столкновение с более тёплыми воздушными массами сможет рождать тот самый предновогодний снег.

Он не будет повсеместным, поэтому предположим, что заснежит в тех местах, где этого больше всего желают. Ведь на Новый год, что не пожелается, то всегда произойдёт, то всегда сбывается, не так ли?

Восточный ветер, судя по анализу метеокарт, будет доминировать до православного Рождества. А это не исключает значительного похолодания в первые дни нового 2021 года.

В любом случае в этом году в Украине уже случилась метеорологическая зима, чего прошлая еврозима не принесла впервые за период наблюдений (не было даже 5 суток подряд с отрицательными температурами). И продолжение следует", - написал Блинов и прикрепил карты движения циклона над Украиной.

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