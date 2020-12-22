В Антарктиде, которую ранее называли единственным континентом, где нет Covid-19, на чилийской исследовательской станции O'Higgins обнаружили 36 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

Среди заразившихся - 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала. После выявления у них инфекции, заболевших эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили. Сейчас они находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо. У троих членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружили коронавирус.

O'Higgins - одна из 13 действующих чилийских баз в Антарктике. Она находится неподалеку от самой северной точки Антарктического полуострова. До нее тяжело добраться даже по антарктическим меркам.

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