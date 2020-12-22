Вечером в понедельник, 21 декабря, на улице Лаврской в Печерском районе столицы произошел курьезный случай.

Об этом сообщил источник "Страны" в патрульной полиции.

Патрульная полиция остановила за нарушение правил дорожного движения молодого человека азиатской наружности, который передвигался на автомобиле Skoda Rapid с номерами харьковской регистрации. Парень предъявил водительское удостоверение Туркменистана.

Однако при оформлении протокола за нарушение правил дорожного движения при более детальном рассмотрении документов молодого человека подозрение вызвала расплывшаяся краска. Позже выяснилось, что туркменские права даже с виду не похожи на официальный документ.

Азиат-нарушитель сознался, что настоящие права утерял и чтобы не ехать назад на родину, в Туркменистан, и не восстанавливать документы по рутинной процедуре, решил воспользоваться услугами местных "мастеров", изготовивших ему за умеренную плату с помощью цветного принтера поддельные туркменские права.

Теперь кроме админпротокола за нарушение ПДД, ему еще и грозит уголовная ответственность по ч. 4 ст.358 УК Украины - использование заведомо поддельного документа. Санкция статьи предусматривает наказание от 850 грн штрафа до 2 лет ограничения свободы.

Напомним, в Тернополе полицейский подделывал на продажу документы граждан стран Евросоюза.

Также мы писали о том, что в Киеве мошенники "отжали" отделение полиции по поддельным документам.