После того, как на открытии главной елки Украины в Киеве собрались сотни людей без соблюдения правил личной безопасности, глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан выступил с грозным предупреждением.

По его словам все сотрудники Госпродпотребслужбы столицы возмущены толпами людей, которые собираются на новогодних локациях в Киеве.

Об этом передает портал "Сегодня".

Ведомство намерено усилить контроль за всеми мероприятиями на новогодние праздники, в частности, за ярмарками.

"Мы наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, масочного режима и элементарных противоэпидемических мероприятий. Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, а их организаторы будут привлекаться к уголовной ответственности", - сказал он.

По словам Олега Рубана, это касается всех новогодних локаций, где не соблюдаются правила карантина.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным на 22 декабря в Украине снова отмечен резкий рост новых заражений Covid-19.