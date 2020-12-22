Российский олигарх Олег Дерипаска, который находится под санкциями США, заявил, что действия, которые провоцируют введение ограничительных мер против граждан или компаний из РФ, сопоставимы с госизменой и должны влечь за собой уголовное наказание.

Об этом Дерипаска сообщил в Telegram-канале.

"Если задуматься повнимательней, то санкции - это орудие самой настоящей современной гибридной войны. Ничем, кстати, не лучше, чем те же бомбардировки наших городов или прямая атака на наши пограничные рубежи. Даже, наверное, приносящие больший ущерб для мирного населения. И действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями", - написал Дерипаска.

Также бизнесмен заявил, что, по его мнению, давно уже необходимо подправить УК РФ в этой части.

Дерипаска написал этот пост после того, как агентство Bloomberg опубликовало материалы, в соответствии с которым бизнесмен продолжает влиять на руководство "Русала" и En+, хотя делать этого не имеет права в соответствии с соглашением от 2018 года, введенным для вывода компаний из-под американских санкций. Публикация привела к значительному снижению цен на акции компании.

Напомним, в Минфине США заявили об отмывании Дерипаской денег Путина, но олигарх назвал это "бредом".

Также мы писали, что у Дерипаски опровергли информацию о лишении гражданства Кипра.