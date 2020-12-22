С 2021 года в Украине повысятся требования для выхода на пенсию в 60 лет: теперь для этого нужно будет иметь от 28 лет страхового стажа. Тем, кто этому требованию не соответствует, придется или докупать стаж, или работать до 63-65 лет.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Так, в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", с 2021 года на 12 месяцев страхового стажа повысят требования для выхода на пенсию в 60 лет. Речь о периоде работы, когда с заработной платы платились взносы в Пенсионный фонд.

При этом до 65 лет придется работать украинцам, у которых будет от 15 до 18 лет стажа. Таких людей в стране меньшинство. Как пояснила старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, в следующем году ужесточение требования существенно на украинцев не повлияет. Однако уже через 2-4 года новшества заметят многие 60-летние.

До 63 лет придется работать тем украинцам, у которых есть от 18 до 28 лет стажа. Количество тех, кто вынужден будет работать до 63 лет, постепенно увеличится до 40% от всех 60-летних.

Если стажа не хватает, есть несколько вариантов:

Докупить стаж. Если покупать уже в 60 лет, то стоимость каждого месяца будет считаться по формуле: две минимальные зарплаты умножить на 22%. С января 2021-го это 2 640 грн.





Если вам не хватает 5 лет стажа, вы не работаете и вам 55 лет, вы можете добровольно платить взнос в Пенсионный фонд. Его размер будет меньше: 22% минимальной зарплаты. С января 2021-го это 1320 грн.





Дождаться нового пенсионного возраста. Еще один вариант: продолжить работать до тех пор, пока вы не получите положенную выплату. Также стоит отметить, что временные пенсии, которые до 2021 года назначались после 60 лет и до достижения нового пенсионного возраста, уже не действуют.

Напомним, в Украине в следующем году людям старше 65 лет повысят пенсии.

Также мы писали о том, что Рада разрешила госслужащим старше 65 лет не выходить на пенсию.