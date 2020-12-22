По состоянию на утро вторника, 22 декабря, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 8 513 человек.

После двухдневного падения снова начался рост числа инфицированных. Напомним, что вчера, 21 декабря, в стране было зафиксировано 6 545 новых случаев заражений.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 979 506 человек. Выздоровело за последние сутки 14 020 пациентов (всего с начала пандемии - 600 288 человек - Ред.).

Госпитализированы за сутки 1 318 человек. Среди новых зараженных 415 детей и 368 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 159 человек), Киевской области (559), Запорожской области (665), Днепропетровской области (992) и Одесской области (914).

Ранее "Страна" сообщала, что ученые нашли обычное растение, которое может помочь в борьбе с коронавирусом.

Также мы рассказывали, что в МОЗ заявили, что в Украине нет штамма коронавируса-мутанта из Британии.