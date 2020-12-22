В следующем году из-за роста прожиточного минимума будет увеличен и размер единовременной выплаты военнослужащим за заключение ими первого контракта с государством.

Об этом передает портал Armyinform.

Уже с 1 января 2021 года одноразовый бонус военнослужащим после заключения ими первого контракта с ВСУ будут выплачивать в следующих размерах:

- лицам рядового состава - восемь прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года (2 270 грн - Ред.) - в сумме 18 160 грн;

- лицам сержантского и старшинского состава девять прожиточных минимумов - 20 430 грн;

- лицам офицерского состава десять прожиточных минимумов - 22 700 грн.

Кто имеет право на получение выплат:

- лица, принимаемые на должности рядового состава сроком на 3 года;

- лица, принимаемые на должности сержантского и старшинского состава сроком на 3 года и более;

- лица, принимаемые на военную службу по контракту лиц офицерского состава на 1 год и более;

- лица, подписавшие контракт сроком на 5 лет и более, среди военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава после окончания высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений (подготовка которых осуществляется по государственному заказу) при условии вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.

Единовременное пособие не выплачивают лицам, уволенным с военной службы по контракту, в случае повторного принятия на военную службу.

Выплата единовременного денежного пособия осуществляется по рапорту военнослужащего после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа командира части, а не военкоматом во время призыва на военную службу.

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