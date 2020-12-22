Ольга Буславец, которая вчера написала заявление об отставке с поста заместителем министра энергетики, накануне подала в суд на свое увольнение с поста гендиректора Директората энергетических рынков и выиграла дело.

Суд признал противоправным и отменил приказ Министерства энергетики о ее увольнении и взыскал в ее пользу 139 090 гривен за время вынужденного прогула.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре судебных решений, передают Украинские Новости.

В обосновании иска Ольга Буславец указала, что ее увольнение было незаконным, так как должность генерального директора Директората энергетических рынков Минэнерго не была сокращена.

Но при этом причиной увольнения было указано именно сокращение данной должности.

Кроме того, Буславец сообщила, что при объявлении о предстоящем увольнении ей не было предложено ни одной равнозначной должности.

"Не соглашаясь с правомерностью принятия указанных приказов, истец обратилась с иском в суд с требованием о признании их противоправными и отмене, восстановлении в должности и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула", - говорится в материалах суда.

Суд восстановил Буславец в должности и взыскал в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула за период с 10 февраля по 15 апреля.

Ранее "Страна" сообщала, что появился перехват разговора топ-менеджера Ахметова о назначении Буславец в Минэнерго.