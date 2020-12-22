Глава Минздрава Украины Максим Степанов прокомментировал неоднозначные высказывания народного депутата из партии "Слуга народа" Юрия Камельчука, который заявлял, что коронавирус это выдуманная болезнь и мистификация.

Министр здравохранения посоветовал нардепу-скептику просто посетить инфекционную больницу.

Об этом Максим Степанов заявил в эфире 24 канала.

"Я ему просто могу предложить подежурить в реанимационном отделении любой больницы, которая лечит больных Covid-19. Я думаю, что его мнение сразу же изменится", - сказал Максим Степанов.

Видео: 24 Канал

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что "слуга народа"-антипрививочник Камельчук рассказал о вреде проституции и секса украинок с иностранцами.



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