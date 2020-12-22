Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 22 декабря
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 22 декабря. За последние сутки заразилось еще 8 513 человек, излечилось 14 тысяч пациентов и скончалось 232.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 102 282 случаев
- Винницкая область - 21 145 случаев
- Волынская область - 31 138 случаев
- Днепропетровская область - 54 147 случаев
- Донецкая область - 32 760 случаев
- Житомирская область - 36 810 случаев
- Закарпатская область - 27 303 случаев
- Запорожская область - 48 454 случаев
- Ивано-Франковская область - 42 090 случаев
- Киевская область - 54 022 случаев
- Кировоградская область - 7 861 случаев
- Луганская область - 8 994 случаев
- Львовская область - 57 401 случаев
- Николаевская область - 27 479 случаев
- Одесская область - 65 503 случаев
- Полтавская область - 32 506 случаев
- Ровенская область - 38 920 случаев
- Сумская область - 38 321 случаев
- Тернопольская область - 32 579 случаев
- Харьковская область - 65 652 случаев
- Херсонская область - 15 973 случаев
- Хмельницкая область - 36 840 случаев
- Черкасская область - 35 413 случаев
- Черновицкая область - 38 555 случаев
- Черниговская область - 27 358 случаев
Напомним, оперативный штаб Минздрава Украины утвердил план вакцинации населения от коронавирусной болезни. Документ, разработанный вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ, может быть изменен в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.
Как сообщала "Страна", украинские власти развернут вакцинацию жителей самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" от коронавируса только на подконтрольной Киеву территории страны.