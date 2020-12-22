В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 22 декабря. За последние сутки заразилось еще 8 513 человек, излечилось 14 тысяч пациентов и скончалось 232.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 102 282 случаев

Винницкая область - 21 145 случаев

Волынская область - 31 138 случаев

Днепропетровская область - 54 147 случаев

Донецкая область - 32 760 случаев

Житомирская область - 36 810 случаев

Закарпатская область - 27 303 случаев

Запорожская область - 48 454 случаев

Ивано-Франковская область - 42 090 случаев

Киевская область - 54 022 случаев

Кировоградская область - 7 861 случаев

Луганская область - 8 994 случаев

Львовская область - 57 401 случаев

Николаевская область - 27 479 случаев

Одесская область - 65 503 случаев

Полтавская область - 32 506 случаев

Ровенская область - 38 920 случаев

Сумская область - 38 321 случаев

Тернопольская область - 32 579 случаев

Харьковская область - 65 652 случаев

Херсонская область - 15 973 случаев

Хмельницкая область - 36 840 случаев

Черкасская область - 35 413 случаев

Черновицкая область - 38 555 случаев

Черниговская область - 27 358 случаев

Напомним, оперативный штаб Минздрава Украины утвердил план вакцинации населения от коронавирусной болезни. Документ, разработанный вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ, может быть изменен в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Как сообщала "Страна", украинские власти развернут вакцинацию жителей самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" от коронавируса только на подконтрольной Киеву территории страны.