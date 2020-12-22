Сколько украинцев болеют коронавирусом. Скриншот из видео

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 22 декабря. За последние сутки заразилось еще 8 513 человек, излечилось 14 тысяч пациентов и скончалось 232.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 102 282 случаев
  • Винницкая область - 21 145 случаев
  • Волынская область - 31 138 случаев
  • Днепропетровская область - 54 147 случаев
  • Донецкая область - 32 760 случаев
  • Житомирская область - 36 810 случаев
  • Закарпатская область - 27 303 случаев
  • Запорожская область - 48 454 случаев
  • Ивано-Франковская область - 42 090 случаев
  • Киевская область - 54 022 случаев
  • Кировоградская область - 7 861 случаев
  • Луганская область - 8 994 случаев
  • Львовская область - 57 401 случаев
  • Николаевская область - 27 479 случаев
  • Одесская область - 65 503 случаев
  • Полтавская область - 32 506 случаев
  • Ровенская область - 38 920 случаев
  • Сумская область - 38 321 случаев
  • Тернопольская область - 32 579 случаев
  • Харьковская область - 65 652 случаев
  • Херсонская область - 15 973 случаев
  • Хмельницкая область - 36 840 случаев
  • Черкасская область - 35 413 случаев
  • Черновицкая область - 38 555 случаев
  • Черниговская область - 27 358 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, оперативный штаб Минздрава Украины утвердил план вакцинации населения от коронавирусной болезни. Документ, разработанный вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ, может быть изменен в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Как сообщала "Страна", украинские власти развернут вакцинацию жителей самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" от коронавируса только на подконтрольной Киеву территории страны.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться