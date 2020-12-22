Группа ученых из Германии обнаружила полезные свойства лакрицы (или солодки) в борьбе с коронавирусной инфекцией. Правда, пока их эксперименты проводились in vitro - то есть в пробирке, вне живого организма.

Результаты их наблюдений опубликованы на портале bioRxiv.

Как сказали авторы работы, в лечении нового коронавируса необходимы высокоэффективные и хорошо переносимые лекарства для госпитализированных пациентов и тех, кто лечится дома.

Специалисты много обсуждали средства традиционной фитотерапии в качестве многообещающих кандидатов для дополнительного лечения вирусных заболеваний, включая COVID-19.

В своем исследовании группа автором проанализировала водный экстракт корня солодки на предмет его нейтрализующей активности против SARS-CoV-2 in vitro. Они выяснили, что содержащийся в экстракте активный ингредиент - глицирризиновая кислота - эффективно нейтрализует вирус, ингибируя основную коронавирусную протеазу.

Эксперименты в пробирке показали, что эта кислота может быть потенциальным противовирусным соединением, которое требует дальнейшего изучения для лечения COVID-19.

Весной СМИ сообщали о работе ученых из канадского Университета Летбриджа, которые обнаружили сорта каннабиса, способные помочь предотвратить заражение коронавирусом, а также лечить COVID-19.

А недавно эксперт оценил способность зубной пасты бороться с коронавирусом, о которой заявляли в США.